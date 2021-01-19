Aracıyla takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü
İş görüşmesi için İzmir'e giden Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.
İş görüşmesi için İzmir'e giden Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.
ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI
Hürriyet'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi.
Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.