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  3. 19 Ocak 2021 09:25

Aracıyla takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü

İş görüşmesi için İzmir'e giden Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.

Aracıyla takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü

İş görüşmesi için İzmir'e giden Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.

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Aracıyla takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI
Hürriyet'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi.

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Aracıyla takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü

Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

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Aracıyla takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü

YARA ALMADAN KURTULDU
Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi.

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