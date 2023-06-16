Arayış dizisinde olay sahne! Bir anda herkes çırılçıplak kaldı

ARAYIŞ DİZİSİNİN KONUSU

Nisan, metropol hayatından sıkılan, mutsuz, hayatta yoluna kaybeden bir kadındır. Nisan'ın hayatı, beraber bir şifa seansına katıldıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşının peşine düşmesiyle bambaşka bir hal alır. Arkadaşının izini sürerken bir tarikata ulaşan Nisan, ne kadar şüphe duysa da tarikatın vaatlerine karşı koyamaz ve gizemli biri olan Tufan'ın peşinden bir maceraya atılır.