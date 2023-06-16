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  4. Arayış dizisinde olay sahne! Bir anda herkes çırılçıplak kaldı

Arayış dizisinde olay sahne! Bir anda herkes çırılçıplak kaldı

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış dizisinde oyuncuların çırılçıplak soyunduğu sahne sosyal medyada gündem oldu.

Arayış dizisinde olay sahne! Bir anda herkes çırılçıplak kaldı - Resim: 1

Başrollerini Aslı Enver, Mehmet Günsür, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak gibi başarılı isimlerin paylaştığı Arayış dizisi, Disney Plus'ta izleyiciyle buluştu. Dizideki bir sahne ise izleyicileri şaşkına çevirdi.

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Arayış dizisinde olay sahne! Bir anda herkes çırılçıplak kaldı - Resim: 2

Dizinin bir sahnesinde Mehmet Günsür'ün oynadığı Tufan karakteri, kendisiyle seans yapmaya gelenlere "Soyunun" diye bağırıyor. Tufan'ı duyanlar ise bir anda soyunmaya başlıyor ve saniyeler içinde herkes çırılçıplak kalıyor. Aslı Enver'in hayat verdiği Nisan, durum karşısına tepkisiz kalırken Tufan'ın "Soyun ya da git" sözleriyle iyice şaşkına dönüyor.

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Arayış dizisinde olay sahne! Bir anda herkes çırılçıplak kaldı - Resim: 3

TEPKİ YAĞDI

Arayış'taki soyunma sahnesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dilene düştü. Sahneden rahatsız olan birçok kullanıcı "Midem bulandı" ve "Bu nasıl sanat" yorumu yapıldı.

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Arayış dizisinde olay sahne! Bir anda herkes çırılçıplak kaldı - Resim: 4

ARAYIŞ DİZİSİNİN KONUSU

Nisan, metropol hayatından sıkılan, mutsuz, hayatta yoluna kaybeden bir kadındır. Nisan'ın hayatı, beraber bir şifa seansına katıldıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşının peşine düşmesiyle bambaşka bir hal alır. Arkadaşının izini sürerken bir tarikata ulaşan Nisan, ne kadar şüphe duysa da tarikatın vaatlerine karşı koyamaz ve gizemli biri olan Tufan'ın peşinden bir maceraya atılır.

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