Arda Güler yuvadan uçuyor mu? Annesinden olay paylaşım
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in annesi Serap Güler'in yaptığı paylaşım ''Arda Fenerbahçe'den ayrılıyor'' yorumlarına neden oldu.
Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Güler'in adı sık sık Avrupa devleriyle anılıyor.
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2022-23 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Güler'in adı yeniden transfer dedikodularına karışmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin üzerine Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı ve ağlayan emoji koyduğu paylaşımı bir anda gündeme oturdu.
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Futbolseverler söz konusu paylaşımı transfere yordu.
PSG'nin ise Güler'i radarına aldığı öğrenilmişti.
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