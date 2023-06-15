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Arda Güler yuvadan uçuyor mu? Annesinden olay paylaşım

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in annesi Serap Güler'in yaptığı paylaşım ''Arda Fenerbahçe'den ayrılıyor'' yorumlarına neden oldu.

Arda Güler yuvadan uçuyor mu? Annesinden olay paylaşım - Resim: 1

Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Güler'in adı sık sık Avrupa devleriyle anılıyor.

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Arda Güler yuvadan uçuyor mu? Annesinden olay paylaşım - Resim: 2

2022-23 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte  Güler'in adı yeniden transfer dedikodularına karışmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin üzerine Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Arda Güler yuvadan uçuyor mu? Annesinden olay paylaşım - Resim: 3

Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı ve ağlayan emoji koyduğu paylaşımı bir anda gündeme oturdu.

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Arda Güler yuvadan uçuyor mu? Annesinden olay paylaşım - Resim: 4

Futbolseverler söz konusu paylaşımı transfere yordu.

PSG'nin ise Güler'i radarına aldığı öğrenilmişti. 

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