Arda Kural hayatının dönüm noktasını ve Yıldız Asyalı'ya olan aşkını anlattı
Son günlerde psikolojik sorunlarını atlatıp adeta sahalara geri dönen Arda Kural, hayatının dönüm noktasını açıkladı.
Hayranlarını yıllar sonra mutlu eden yakışıklı oyuncu psikolojik sorunlarını atlatarak yeni bir sayfa açtı. Arda Kural hayatının dönüm noktasını katıldığı Youtube kanalında anlattı.
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Arda Kural yıllar önce Emret Komutanım dizisiyle gönüllere taht kuran ve yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.
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Ancak genç oyuncu yaşadığı şöhreti kaldıramamış ve psikolojik olarak bazı sorunlar yaşamaya başlamıştı.
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Ekranlardan uzaklaşan ve dış görünüşüyle tamamen değişen oyuncu hayranlarını çok üzmüştü.
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