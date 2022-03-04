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  4. Arda Kural hayatının dönüm noktasını ve Yıldız Asyalı'ya olan aşkını anlattı

Arda Kural hayatının dönüm noktasını ve Yıldız Asyalı'ya olan aşkını anlattı

Son günlerde psikolojik sorunlarını atlatıp adeta sahalara geri dönen Arda Kural, hayatının dönüm noktasını açıkladı.

Arda Kural hayatının dönüm noktasını ve Yıldız Asyalı'ya olan aşkını anlattı - Resim: 1

Hayranlarını yıllar sonra mutlu eden yakışıklı oyuncu psikolojik sorunlarını atlatarak yeni bir sayfa açtı. Arda Kural hayatının dönüm noktasını katıldığı Youtube kanalında anlattı.

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Arda Kural hayatının dönüm noktasını ve Yıldız Asyalı'ya olan aşkını anlattı - Resim: 2

Arda Kural yıllar önce Emret Komutanım dizisiyle gönüllere taht kuran ve yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

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Arda Kural hayatının dönüm noktasını ve Yıldız Asyalı'ya olan aşkını anlattı - Resim: 3

Ancak genç oyuncu yaşadığı şöhreti kaldıramamış ve psikolojik olarak bazı sorunlar yaşamaya başlamıştı.

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Arda Kural hayatının dönüm noktasını ve Yıldız Asyalı'ya olan aşkını anlattı - Resim: 4

Ekranlardan uzaklaşan ve dış görünüşüyle tamamen değişen oyuncu hayranlarını çok üzmüştü.

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