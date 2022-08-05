  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Arda Kural'ın olaylı gecesi! Güvenlik görevlisini yumrukladı

Arda Kural'ın olaylı gecesi! Güvenlik görevlisini yumrukladı

İstanbul Büyükçekmece'de gittiği eğlence mekanında kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisine yumruk attı. Kural'ın geçtiğimiz günlerde kardeşini darbedip, annesini tehdit ettiği öğrenildi. Kural hakkında, evden 1 aylık uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Arda Kural'ın olaylı gecesi! Güvenlik görevlisini yumrukladı - Resim: 1

Olay, gece saatlerine Büyükçekmece Albatros Sahilinde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanına giden Arda Kural burada henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı. 

1 / 6
Arda Kural'ın olaylı gecesi! Güvenlik görevlisini yumrukladı - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Y.'ye yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Y.'nin, oyuncudan da şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan sözlü tartışma anları, Arda Kural'ın olay yerinden ayrılışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

2 / 6
Arda Kural'ın olaylı gecesi! Güvenlik görevlisini yumrukladı - Resim: 3

KARDEŞİNİ DARBEDİP, ANNESİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Arda Kural'ın geçtiğimiz günde ailesi ile yaşadığı tartışma nedeni ile polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Anne G.Ç. tehdit edildiği, kardeşi A.K.'nin ise darbedildiği gerekçesi ile karakola başvurdu.

3 / 6
Arda Kural'ın olaylı gecesi! Güvenlik görevlisini yumrukladı - Resim: 4

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenildi. Kural hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.

4 / 6