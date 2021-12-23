Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan pijamalı paylaşım
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepki topladı.
Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, son paylaşımı ile gündem oldu.
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Şimdilerde Youtube’da kendi kanalı üzerinden yayınlar yapan Doğan, oğullarıyla pijamalı halini paylaştı.
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Takvim Gazetesi’nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı için gittiği Bayrampaşa'da kimsenin tanımadığı Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'la bir pozunu Instagram'da paylaştı.
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Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, diğer taraftan eleştirilerden kurtulamadı.
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