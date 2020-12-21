Ariana Grande nişanlandı
Ünlü şarkıcı Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra erkek arkadaşı Dalton Gomez ile nişanlandı. Ünlü şarkıcı, iri taşlı yüzüğünü sosyal medyada paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra erkek arkadaşı Dalton Gomez ile nişanlandı.
Us Weekly’nin haberine göre, çifte yakın kaynaklar, “Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler” diye konuştu.
27 yaşındaki pop yıldızı, dün yaptığı Instagram paylaşımında haberleri doğrulayan fotoğraflar yayınladı. Grande, iri pırlanta ve inciden oluşan yüzüğünü paylaştı.