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  3. 21 Aralık 2020 13:50

Ariana Grande nişanlandı

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra erkek arkadaşı Dalton Gomez ile nişanlandı. Ünlü şarkıcı, iri taşlı yüzüğünü sosyal medyada paylaştı.

Ariana Grande nişanlandı

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra erkek arkadaşı Dalton Gomez ile nişanlandı.

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Ariana Grande nişanlandı

Us Weekly’nin haberine göre, çifte yakın kaynaklar, “Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler” diye konuştu. 

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Ariana Grande nişanlandı

27 yaşındaki pop yıldızı, dün yaptığı Instagram paylaşımında haberleri doğrulayan fotoğraflar yayınladı. Grande, iri pırlanta ve inciden oluşan yüzüğünü paylaştı.  

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Ariana Grande nişanlandı

Grande ile nişanlısı Gomez, ilk kez şubat ayında Los Angeles’ta Bar Louie adlı mekanda akşam yemeğinde birlikte görülmüş, ardından kaynaklar tarafından aşk yaşadıkları söylenmişti. Grande ise ilişkisini mayıs ayında doğrulamıştı.

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