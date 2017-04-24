Arif V 216'nın kadrosuna iki isim daha eklendi
Cem Yılmaz'ın GORA ve AROG filmlerinin devamı olan yeni filmi ArifV216'nın oyuncu kadrosu açıklamaya devam ediyor. Kadroya ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu ve Özge Özberk de katıldı.
Cem Yılmaz, 'Arif V 216' filminin kadrosuna ünlü isimleri dahil etmeye devam ediyor. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından duyurduğu bu katılımlara bir yeni isim daha ekledi.
Yılmaz’ın son sürprizi, instagram hesabından 'Ve Ceku' notu ile Özge Özberk oldu.
'GORA' ve 'AROG' filmlerinde 'Ceku' karakterine hayat veren Özge Özberk, 'Arif V 216' kadrosunda da yer aldı.
Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'nun da kadroda olduğu Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.
ArifV216'nın kadrosunu büyük ölçüde açıklayan Cem Yılmaz, son olarak ise Kerem Alışık'ın kadroya dahil olduğunu sosyal medyadan, "Hey yavrum hey ! Kerem Alışık abim ArifV216'da" notuyla açıkladı.