Arif V 216'nın kadrosuna iki isim daha eklendi

Cem Yılmaz, 'Arif V 216' filminin kadrosuna ünlü isimleri dahil etmeye devam ediyor. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından duyurduğu bu katılımlara bir yeni isim daha ekledi.



Yılmaz’ın son sürprizi, instagram hesabından 'Ve Ceku' notu ile Özge Özberk oldu.



'GORA' ve 'AROG' filmlerinde 'Ceku' karakterine hayat veren Özge Özberk, 'Arif V 216' kadrosunda da yer aldı.



