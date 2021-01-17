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  3. 17 Ocak 2021 23:01

Arıza dizisinde sürpriz veda

Show TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Arıza'da Ahmet Mümtaz Taylan'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.

Arıza dizisinde sürpriz veda

Arıza dizisine veda ediyor! Beklenmeyen ayrılık iddiası hayranlarını üzdü! Show TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Arıza'da Ahmet Mümtaz Taylan'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Taylan'ın yeni dijital dizi ve film izleme platformu olan GAİN'de başlayacak yeni bir projeye başlayacağı konuşulan konular arasında yer alıyor. Ahmet Mümtaz Taylan, "İstanbul Hesabı" programıyla GAİN'de yer alacak.

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Arıza dizisinde sürpriz veda

Ekranların sevilerek izlenen heyecan dolu dizisi Arıza'da Haşmet Ağa rolünü canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan'dan hayranlarına bir iyi bir de kötü haber geldi. İyi haber Ahmet Mümtaz Taylan hayranlarına yeni projesi hakkında bilgi vererek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kötü haber ise Arıza dizisi hayranlarına geldi. Haşmet Ağa'nın yeni projesi sebebiyle diziden ayrılığı gündeme geldi.

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Arıza dizisinde sürpriz veda

Show TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşmaya devam eden Arıza dizisinde Haşmet Ağa karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın Arıza dizisine veda edecek iddiası herkesi büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Bunun ardından tüm dikkatler ünlü oyuncuya verildi.

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Arıza dizisinde sürpriz veda

Erkanlara muhteşem bir giriş yapan Arıza dizisi, bölümleriyle de izleyicileri aksiyona sürüklemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve Haşmet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın Arıza dizisine veda edeceği iddia edildi. Yeni projesi ile gündeme bomba gibi düşen usta oyuncu beraberinde dikkatleri de üzerine çekti.

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