Arıza dizisinde sürpriz veda

Erkanlara muhteşem bir giriş yapan Arıza dizisi, bölümleriyle de izleyicileri aksiyona sürüklemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve Haşmet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın Arıza dizisine veda edeceği iddia edildi. Yeni projesi ile gündeme bomba gibi düşen usta oyuncu beraberinde dikkatleri de üzerine çekti.