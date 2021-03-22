Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'yi bir de şimdi görün!
Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle ünlenen Sevda Dalgıç, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.
2007 yılında yayın hayatına başlayan gençlik dizisi 'Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Özge karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Sevda Dalgıç, uzun süren sessizlikten sonra Avlu dizisiyle ekranlara dönüş yapmıştı.
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Dizide 'Bade' karakterine hayat veren Dalgıç enfeksiyon kapıp ameliyat olmak zorunda kalınca hiç beklemediği bir sürprizler karşılaşmıştı.
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Yapım şirketi, doktorların 2 hafta rapor verdiği Dalgıç'ı dizinin kadrosundan çıkarmış ünlü oyuncu bu kara isyan etmişti.
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Bir süre ekranlarda görünmeyen Sevda Dalgıç, şu sıralar sosyal medyada oldukça aktif.
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