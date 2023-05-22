Arka Sıradakiler'in Özge'si son haliyle gündem oldu
Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı ''Özge'' karakteriyle tanınan Sevda Dalgıç, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.
FOX TV'de 2007 ile 2012 yılları arasında toplamda 193 bölümü yayınlanan, yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini de Hamdi Alkan'ın üstlendiği fenomen dizi Arka Sıradakiler'de "Özge" karakterini canlandıran Sevda Dalgıç'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı.
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Sevda Dalgıç'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü.
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Dalgıç, Arka sıradakiler dizisi bittikten sonra uzun bir süre ekranlarda görünmemişti.
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Daha sonra Avlu dizisiyle tekrar izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu, Özge karakterinden çok farklı bir görüntüye sahipti.
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