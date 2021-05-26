Arka Sokaklar dizisi ekranlara veda ediyor
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan ve Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi usta isimlerin rol aldığı Arka Sokaklar ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Erler Film'in kurucusu Türker İnanoğlu'nun imza attığı Arka Sokaklar'ın sezon final tarihi belli oldu.
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Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi usta isimleri buluşturan polisiye dizi 15. sezonu da başarıyla tamamladıktan sonra 18 Haziran'da 594. bölümde sezon arası verecek.
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Türker İnanoğlu'nun diziyi en az 15 yıl devam ettirme planı da böylece gerçekleşmiş oldu.
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Başladığı günden bu yana izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran ve kırılması güç bir rekora imza atan Arka Sokaklar dizisine çocuk oyuncu olarak başlayan isimler şu anda 30'lu yaşlarına geldi.
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