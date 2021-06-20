Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme: Tekin ve Zeliş diziye veda mı etti?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar dizisi sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde izleyiciyi şaşırtan gelişmeler yaşandı.
Türk televizyon tarihinde ne uzun soluklu diziler arasında yer alarak tarihe geçen Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz akşam 594. Bölüm ile ekranlara veda ederken seyirciyi şoke eden gelişmeler yaşandı.
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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren televizyon tarihine damga vuran Arka Sokaklar 594. Bölüm ile sezon finali yaparak izleyiciye veda etti.
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Arka Sokaklar 594. Son Bölümde yaşananlar ise unutulmazla arasında yerini almayı başardı.
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Arka Sokaklar son bölümde yaşanan deprem etkisine geçmeden önce isterseniz neler yaşandığını kısaca da olsa bir hatırlayalım.
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