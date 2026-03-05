Arka Sokaklar dizisine dev transfer: Murat Serezli emekli başsavcıyı canlandıracak
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Usta oyuncu Murat Serezli, ''Emekli Başsavcı Fevzi'' izleyicinin karşısına çıkacak.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılında izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin kadrosuna usta oyuncu Murat Serezli dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serezli dizide "Emekli Başsavcı Fevzi" rolüne hayat verecek.
Murat Serezli'nin diziye katılmasıyla birlikte nostalji rüzgarları da esecek. "Savaşçı" dizisinde rol alan Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar setinde yeniden omuz omuza verecek. İkilinin sahneleri şimdiden sosyal medyada büyük merak konusu oldu.
Arka Sokaklar'a önümüzdeki bölümlerde dahil olacağı öğrenilen Fevzi karakteri, Ankaralı bürokrat bir ailede yetişmiş, yüksek yargı mensubuyken emekli olmuş ancak hâlâ bürokrasinin içinde aktif bir şekilde çalışmaktadır.