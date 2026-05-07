Arka Sokaklar ekibi bu sefer dizi için değil, hayatta tutabilmek için kamera karşısına geçti
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, "Trafik ve İlk Yardım Haftası" için örnek bir farkındalık projesine imza attı. Sezon finali çekimleri için Nevşehir’de bulunan ünlü oyuncular, Göreme’nin eşsiz atmosferinde sürücülere hayati uyarılarda bulundu.
Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Dizinin sevilen oyuncuları, "Trafik ve İlk Yardım Haftası" kapsamında hazırlanan özel bir klipte rol alarak sürücüleri kurallara uymaya davet etti.
Sezon finali bölümlerinin çekimleri için Kapadokya bölgesinde bulunan ekip, yoğun çalışma temposu arasında toplumsal bir mesaj vermeyi ihmal etmedi. Nevşehir’in Göreme beldesinde gerçekleşen çekimlerin ardından kamera karşısına geçen oyuncular, trafik kazalarının önlenmesi ve ilk yardımın hayati önemi üzerine vurgu yaptı.
Emniyet kemerinden hız sınırına, seyir halindeyken telefon kullanımından ilk yardımın altın kurallarına kadar pek çok konuda önerilerde bulunan Arka Sokaklar ekibinin videosu, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce beğeni ve paylaşım aldı. İzleyiciler, ekranda polis rollerini canlandıran oyuncuların bu konudaki duyarlılığını takdirle karşıladı. Dizinin sezon finali çekimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönmesi beklenirken, çekim yapılan mekanlardaki görsel şölenin sezon finaline damga vuracağı öğrenildi.