Arka Sokaklar kadrosunda sürpriz değişiklik: Güzel oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zilha karakterine hayat veren güzel oyuncu Şirin Yıldırım'ın sessiz sedasız dizinin kadrosundan çıkarıldığı ortaya çıktı.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve hala da yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zilha karakterine hayat veren Şirin Yıldırım'dan diziyle ilgili olay olacak bir açıklama geldi.
Zilha karakterine hayat veren Şirin Yıldırım'a dizinin fanlarından da mesaj yağdı.
Güzel oyuncu Şirin Yıldırım da sosyal medyadan kendisine gelen sorulara bir yanıt verdi.
Şirin Yıldırım'ın iddiasına göre, kendisine diziye dönmesi için teklif gitmiş ve kabul etmiş.
