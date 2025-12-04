  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Arka Sokaklar kadrosunda sürpriz değişiklik: Güzel oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı!

Arka Sokaklar kadrosunda sürpriz değişiklik: Güzel oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zilha karakterine hayat veren güzel oyuncu Şirin Yıldırım'ın sessiz sedasız dizinin kadrosundan çıkarıldığı ortaya çıktı.

Arka Sokaklar kadrosunda sürpriz değişiklik: Güzel oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı - Resim: 1

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve hala da yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zilha karakterine hayat veren Şirin Yıldırım'dan diziyle ilgili olay olacak bir açıklama geldi.

1 / 8
Arka Sokaklar kadrosunda sürpriz değişiklik: Güzel oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı - Resim: 2

Zilha karakterine hayat veren Şirin Yıldırım'a dizinin fanlarından da mesaj yağdı. 

2 / 8
Arka Sokaklar kadrosunda sürpriz değişiklik: Güzel oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı - Resim: 3

Güzel oyuncu Şirin Yıldırım da sosyal medyadan kendisine gelen sorulara bir yanıt verdi.

3 / 8
Arka Sokaklar kadrosunda sürpriz değişiklik: Güzel oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı - Resim: 4

Şirin Yıldırım'ın iddiasına göre, kendisine diziye dönmesi için teklif gitmiş ve kabul etmiş.

4 / 8