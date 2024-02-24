Arka Sokaklar setinde çekimleri durduran diziye konu olacak olay
Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında bir televizyon efsanesine dönüşen Arka Sokaklar'ın çekimleri, diziye konu olacak bir nedenle durmak zorunda kaldı...
Tüm bölümleri heyecanla izlenen 665 bölümdür Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar setinde şaşırtan bir olay yaşandı.
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D Media imzalı 'Arka Sokaklar' setinde ikinci ekibin kostüm kamyonu ortadan kayboldu. Aynı zamanda kamyonun da sahibi olan sürücü çekime gelmedi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin çekiminde kullanılan kıyafetler, silahlar ve çelik yelekler de kamyonla beraber gidince oyuncular sete çıkamadı.
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Çekimler için gereken kostüm ve aksesuarlar tekrardan tedarik edilip set ertelenirken, söz konusu olay hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.
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