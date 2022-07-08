Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'ın yıldızı Yüsra Geyik beyazlar içinde! Son pozu ile nefes kesti
Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren ve şimdilerde Garip Bülbül Neşet Ertaş filminde Neşet Ertaş'ın eşi 'Leyla'yı canlandırmaya hazırlanan Yüsra Geyik son pozu ile olay oldu.
Henüz 16 yaşında Arka Sokaklar dizisinde oynamyaa başlayan ve geçtiğimiz aylarda diziden ayrılan güzel oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medyayı yıktı geçti.
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1990 doğumlu başarılı oyuncu, beyaz ceket giyip önünü açtı.
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Cesur pozlarıyla her zaman adından söz ettiren Geyik, en son Camdaki Kız dizisinde oynamıştı.
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