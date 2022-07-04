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  4. Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'ın yıldızı Yüsra Geyik'ten olay pozlar: Instagram'ı salladı

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'ın yıldızı Yüsra Geyik'ten olay pozlar: Instagram'ı salladı

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizileriyle tanınan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımları ile ortalığı kasıp kavurdu.

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'ın yıldızı Yüsra Geyik'ten olay pozlar: Instagram'ı salladı - Resim: 1

Arka Sokaklar dizisiyle meşhur olan ve şimdilerde Camdaki Kız dizisinde fırtınalar estiren güzel oyuncu Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 yılında Samsun'da dünyaya gözlerini açtı.

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Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'ın yıldızı Yüsra Geyik'ten olay pozlar: Instagram'ı salladı - Resim: 2

Geyik'in Samsun'da başlayan öğrenim hayatı İstanbul'da devam etti. 4. sınıfta aldığı kararla Geyik hayatına yön verecek seçimi yaptı.

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Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'ın yıldızı Yüsra Geyik'ten olay pozlar: Instagram'ı salladı - Resim: 3

Dördüncü sınıfı okurken ise okullarına gelen bir tiyatro kursu ile Geyik tiyatro hayatına ilk adımı attı.

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Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'ın yıldızı Yüsra Geyik'ten olay pozlar: Instagram'ı salladı - Resim: 4

Kendi yazıp yönettiği ilk oyunuyla büyük bir ilgi gören Geyik, oyununu mezun olana kadar her yıl oynadı.

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