Arka Sokaklar ve Camdaki Kız'ın yıldızı Yüsra Geyik'ten olay pozlar: Instagram'ı salladı
Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizileriyle tanınan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımları ile ortalığı kasıp kavurdu.
Arka Sokaklar dizisiyle meşhur olan ve şimdilerde Camdaki Kız dizisinde fırtınalar estiren güzel oyuncu Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 yılında Samsun'da dünyaya gözlerini açtı.
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Geyik'in Samsun'da başlayan öğrenim hayatı İstanbul'da devam etti. 4. sınıfta aldığı kararla Geyik hayatına yön verecek seçimi yaptı.
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Dördüncü sınıfı okurken ise okullarına gelen bir tiyatro kursu ile Geyik tiyatro hayatına ilk adımı attı.
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Kendi yazıp yönettiği ilk oyunuyla büyük bir ilgi gören Geyik, oyununu mezun olana kadar her yıl oynadı.
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