Arka Sokaklar'a 4 transfer birden....
Dizinin, 600.bölümüne Emel Özcan Alexandra karakteriyle dahil olmuştu. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlerine ise dört yeni oyuncu daha dahil oluyor.
Kanal D’nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.
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Mehmet Pamukçu Avukat Gencer karakteriyle, Hüseyin Erkanlı göçmen Samir karakteriyle, Ararat Mor Kadim karakteriyle, Seçil Buket Akıncı ise resim öğretmeni Serap karakteriyle dahil oluyor.
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Ararat Mor
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Seçil Buket Akıncı
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