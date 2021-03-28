Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık iddiaları sonrasında hayranları konu hakkında gelecek açıklamaları bekliyor.
26 Mart tarihinde yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Selin karakterini seri katilin kaçırması ve video yollaması, Selin karakterinin diziden ayrılacak mı? sorularını akıllara getirdi. Konu ile ilgili oyuncu ve yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi
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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ekip, Selin'i kaçıran sapık seri katil Giray'ı bulmak için annesi Nevbahar'ın evine gider. Nevbahar, ekip ile işbirliği yapmaz. Bunun üzerine hem Nevbahar'a, hem de avukatına tutuklama emri çıkartılır.
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Mesut da, Halis'i yakalamış Giray'ın yerini bulmak için onu sorgulamaktadır. İşler istedikleri gibi gitmez ve harekete geçen ekip avukatı tutuklar.
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Nevbahar ise, kolay kolay teslim olmaz. Ekip ile adamları çatışmaya başlar.
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