Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü huzurevinde ortaya çıktı! Sözleri yürek burktu
Arka Sokaklar dizisinde Vedat Müdür karakterine hayat veren usta oyuncu Murat Ormiyak'ın huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı. Setlere geri dönmek istediğini belirten usta oyuncu, ''Hiç mutlu değilim'' diye konuştu.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluk dizisi Arka Sokaklar'da Vedat Müdür karakterini canlandıran usta oyuncu Murat Ormiyak, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan 79 yaşındaki sanatçının huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.
Tatlı Röportajlar'a konuşan Ormiyak, setlere olan özlemini dile getirdi. Muhabirin ''Arka Sokaklar'ı özlüyor musunuz?'' sorusuna yanıt veren usta oyuncu, ''Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki.'' diye konuştu.
Murat Ormiyak kimdir?
Murat Ormiyak, 19 Ekim 1946'da Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini İzmir Devlet Tiyatrosu'nda alan oyuncu, daha sonra pek çok dizi ve film projesinde yer aldı.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazındı.