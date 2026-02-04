Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü huzurevinde ortaya çıktı! Sözleri yürek burktu

Tatlı Röportajlar'a konuşan Ormiyak, setlere olan özlemini dile getirdi. Muhabirin ''Arka Sokaklar'ı özlüyor musunuz?'' sorusuna yanıt veren usta oyuncu, ''Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki.'' diye konuştu.