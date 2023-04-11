Arka Sokaklar'ın Zeliş'i, Yüsra Geyik Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu
Türkiye'nin Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteri ile tanıdığı, Aile dizisinin Yağmur'u güzel oyuncu Yüsra Geyik, BluTV’nin Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu. Ünlü oyuncunun ateşli sahnesi gündem oldu.
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik, BluTV'nin en çok dikkat çeken orijinal yapımlarından biri olan Bozkır'daki sahneleriyle gündem oldu.
Bozkır dizisine 2. sezonda dahil olan Yüsra Geyik'in çırılçıplak soyunarak dans ettiği ateşli sahneleri sosyal medyada gündem oldu.
Hikayesi ve görüntüleriyle izleyiciye etkileyici bir sezon sunan dizinin başrollerini Yiğit Özşener ve Furkan Andıç paylaşırken ikiliye başarılı oyuncular Cemre Baysel, Yüsra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş ve Bülent Düzgünoğlu eşlik ediyor.
Yapımını ARC Film’in yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği soluksuz izlenecek dizinin senaryosunu Levent Cantek kaleme alırken yönetmenliğini Cantek ile Şahin Altuğ üstleniyor.