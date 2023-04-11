Arka Sokaklar'ın Zeliş'i, Yüsra Geyik Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik, BluTV'nin en çok dikkat çeken orijinal yapımlarından biri olan Bozkır'daki sahneleriyle gündem oldu.