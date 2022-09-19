Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hayran bıraktı: Beyazlar içinde poz...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hayran bıraktı: Beyazlar içinde poz...
Bir zamanlar, Arka Sokaklar dizisinde Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik beyaz elbisesiyle verdiği pozla beğeni topladı.
Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Yüsra Geyik, pozlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı pozlarını paylaşmaya devam eden Geyik, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
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DEKOLTESİYLE OLAY OLDU
Yüsra Geyik beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı.
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Göğüs dekoltesiyle olay yarattı.
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Geyik'in o pozuna takipçileri, "Peri kızı gibi", "Beyaz sana çok yakışmış" yorumları yaptı.
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