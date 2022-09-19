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  4. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hayran bıraktı: Beyazlar içinde poz...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hayran bıraktı: Beyazlar içinde poz...

Bir zamanlar, Arka Sokaklar dizisinde Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik beyaz elbisesiyle verdiği pozla beğeni topladı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hayran bıraktı: Beyazlar içinde poz... - Resim: 1

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliş rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Yüsra Geyik, pozlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı pozlarını paylaşmaya devam eden Geyik, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hayran bıraktı: Beyazlar içinde poz... - Resim: 2

DEKOLTESİYLE OLAY OLDU
Yüsra Geyik beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hayran bıraktı: Beyazlar içinde poz... - Resim: 3

Göğüs dekoltesiyle olay yarattı.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hayran bıraktı: Beyazlar içinde poz... - Resim: 4

Geyik'in o pozuna takipçileri, "Peri kızı gibi", "Beyaz sana çok yakışmış" yorumları yaptı.

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