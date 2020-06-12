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  3. 12 Haziran 2020 09:08

Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar ile adını duyuran güzel oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımıyla kafa karıştırdı.

Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar ile adını duyuran güzel oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımıyla kafa karıştırdı.

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Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı

Diziye başladığında henüz 16 yaşında olan ve adeta Arka Sokaklar dizisi ile büyüyen Yüsra Geyik 10 yıldan fazladır süren dizide Zeliş karakteri ile oldukça seviliyor.

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Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı

Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak gönülleri fetheden Yüsra Geyik, Instagram'da da 300 bine yakın kişi tarafından takip ediliyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Yüsra Geyik son yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

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Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik’ten ayrılık mesajı

Sezon finali payan Arka Sokaklar dizisinin tatile girmesiyle Yüsra Geyik'ten de sürpriz bir ayrılık mesajı geldi.

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