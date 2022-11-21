Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Kansere yakalandığını açıkladı
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan kansere yakalandığını duyurdu.
Son dönemde Youtube'da yaptığı programlarla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kansere yakalandığını duyurdu.
1 / 7
Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Armağan Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini belirtti.
2 / 7
Armağan Çağlayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."
3 / 7
4 / 7