Artık değişimiyle tanınmaz haldeki Petek Dinçöz'ün transparan şovu baş döndürdü
Şimdilerde 46 yaşında olan, baştan aşağı değiştirdiği imajıyla "yok artık" dedirten ünlü şarkıcı Petek Dinçöz bu sefer de kırmızı transparan kıyafetiyle baş döndürdü...
Dansları ve şarkılarıyla bir dönem çok konuşulan Petek Dinçöz, son görüntüsüyle sosyal medya gündemine damga vurdu. Şimdilerde 45 yaşın olan Petek Dinçöz'ün yukarıdaki fotoğrafındaki halinden artık eser yok.
1 / 25
Geçirdiği büyük değişimle tüm dikkatleri üzerine çeken Petek Dinçöz yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşkına çevirdi.
2 / 25
Petek Dinçöz'ün imaj değişikliği sadece geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz bir hale büründü.
3 / 25
Sahnelere de geri dönen Dinçöz şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelirken bu sefer de bir dergi çekimindeki pozlarıyla gündem oldu.
4 / 25