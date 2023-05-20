Arzu Yanardağ yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Bir süredir aşk yaşadığı boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Arzu Yanardağ yeni imajıyla gündeme geldi.
Arzu Yanardağ geçtiğimiz günlerde, 'Suzan' isimli Roman kızına hayat verdiği 'Hayatımız Roman' filminin setinde romantik bir süredir birliktelik yaşadığı boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi almıştı.
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Önünde diz çöken boksör sevgilisinin evlilik teklifi karşısında çok duygulanan ünlü oyuncu, Uğurcan Yanardağ'a "Evet" cevabını vermişti. Çift, set çalışanlarının alkışları arasında birbirine sarılıp öpücüklere boğmuştu.
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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 45 yaşındaki oyuncu, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.
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Saçlarını kısacık kestiren Yanardağ, yeni halini ''Dün bazı şeyler oldu. İşte o şeyler'' notuyla sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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