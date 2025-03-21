Arzu Yanardağ yıllardır süren nafaka davasını kazandı
Oyuncu Arzu Yanardağ, 2006'da evlenip 2008'de boşandığı, kızı Alara'nın babası, reklamcı Ali Serter'e açtığı nafaka davasını kazandı.
2008 yılında boşandıktan sonra kızı Alara'nın tüm giderlerini kendisinin karşıladığını öne süren Yanardağ, avukatı Murat Koç aracılığıyla eski eşi reklamcı Ali Serter'e nafaka davası açmıştı.
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Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şöyle denilmişti:
"Çocuk yıllardır babasından maddi ve manevi destek görmemiştir.
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Psikolojisi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.
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12’nci sınıf öğrencisi olan çocuğun ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır.
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