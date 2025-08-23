Arzum Onan'ın ünlü iş insanıyla sessiz sedasız evlendiği iddia edildi
Yıllarca Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilirken eşi Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini sürpriz bir kararla Arzum Onan'ın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Orkan Özkan ile evlendiği iddia edildi. Arzum Onan'dan bu iddia sonrasında ilk açıklama geldi.
Türkiye'nin "örnek çifti" olarak gösterilirken, sürpriz bir kararla el ele geldikleri mahkemede tek celsede boşanan Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinden Arzum Onan boşanma sonrası yaklaşık 1 yıl süren aşk orucuna son vermişti.
29 Mayıs 2023 tarihinde adliyeye el ele gelen çift, 10 dakika süren duruşma sonrası boşanmıştı. Arzum Onan’a psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen Mehmet Aslantuğ, soruyu duyunca “aşk olsun” diyerek sitem etmişti.
Arzum Onan ise uzun yıllardır Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la sürpriz bir ilişkiye yelken açtı
. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla da ilişkisini ilk kez gözler önüne seren oyuncu, "Her şey yolunda" diyerek mutluluğunu ilan etmişti.
