Asena'nın son halini gören tanıyamadı

Bodrum'da kaza geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses, telefonla bağlandığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına telefonla bağlanan Tatlıses, ilk olarak arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili soruları yanıtladı.