Asena'nın son halini gören tanıyamadı
Oryantal Asena son paylaşımıyla takipçilerinden tam not alırken, güzel oryantali gören tanıyamadı.
Bodrum'da kaza geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses, telefonla bağlandığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına telefonla bağlanan Tatlıses, ilk olarak arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili soruları yanıtladı.
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Tatlıses program sunucusunun "Asena'ya yazdığınız şarkının adı neydi" deyince de kızdı. Asena'nın adını 20 senedir anmadığını itiraf eden Tatlıses, "İsmini 20 senedir anmadığım insanların adını anmayın Allah aşkına" dedi.
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Bunun üzerine tüm gözler Asena'ya çevrilirken ünlü oryantalin son halini gündem oldu. Asena'nın son paylaşımlarını görenler "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.
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