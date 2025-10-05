Asistanından Güllü'nün ölümün ardından dikkat çeken ifadeler
Yalova'da evinin penceresinden düşerek ölen ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken hakkında skandal suçlamalarla gündeme gelen asistanı Çiğdem Deniz Emir sessizliğini bozdu.
26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili eski patronu Ferda Aydın, olayı “kaza değil, cinayet” olarak nitelendirerek birilerinin kendisine asistanın daha önce Güllü’yü bıçakladığını söylediğini öne sürmüştü.
Tüm bu iddiaların ardından soruşturma derinleştirilmiş ve dosya Cinayet Büro’ya devredilmişti.
Güllü'nün ölümünün ardından gündeme gelen cinayet iddiaları ve hakkındaki şoke eden iddialar nedeniyle hedef tahtasına konulan menajer Çiğdem Deniz Emir, sessizliğini Show Haber’e yaptığı açıklamalarla bozdu.
Emir, “Bir kitle var ki sürekli bizi hedefe koydu. Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Ben mezarına gidip sarılamadım bile” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.