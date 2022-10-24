Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evlendi
Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle beğeni toplayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, Roma'da dünyaevine girdi.
Yaklaşık 2 senedir birlikte olan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir evlendi.
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İtalya'da dünya evine giren çift, gelinlik ve damatlık ile ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Roma'daki tarihi yapı Kolezyum'un önünde poz veren çift, siyah beyaz fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.
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Yazıcı, nikah törenin straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih etti. Beydemir ise simsiyah bir takım elbise giydi.
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