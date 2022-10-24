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  4. Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evlendi

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evlendi

Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle beğeni toplayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, Roma'da dünyaevine girdi.

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evlendi - Resim: 1

Yaklaşık 2 senedir birlikte olan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir evlendi.

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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evlendi - Resim: 2

İtalya'da dünya evine giren çift, gelinlik ve damatlık ile ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evlendi - Resim: 3

Roma'daki tarihi yapı Kolezyum'un önünde poz veren çift, siyah beyaz fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.

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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir evlendi - Resim: 4

Yazıcı, nikah törenin straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih etti. Beydemir ise simsiyah bir takım elbise giydi.

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