Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler şaşıp kalıyor
Netflix’in sevilen yapımı Aşk 101 dizisinde Kubilay Aka ve Alina Boz gibi ünlü isimlerle rol alan İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler ikizi sandı.
Şu sıralar şarkıcı Ufuk Beydemir ile yaşadığı aşkla konuşulan oyuncunun ailesi de merak ediliyor.
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Aslen Trabzon Oflu olan oyuncu, daha önce annesini paylaşmış ve "güzelliğini annesinden almış" yorumları gelmişti.
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Daha sonra kız kardeşini de paylaşan İpek Yazıcı, sosyal medyada şok etkisi yarattı.
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Kendisine inanılmaz derecede benzeyen kız kardeşi Duru Yazıcı'nın yaşı da sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
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