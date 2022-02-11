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  4. Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler şaşıp kalıyor

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler şaşıp kalıyor

Netflix’in sevilen yapımı Aşk 101 dizisinde Kubilay Aka ve Alina Boz gibi ünlü isimlerle rol alan İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler ikizi sandı.

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler şaşıp kalıyor - Resim: 1

Şu sıralar şarkıcı Ufuk Beydemir ile yaşadığı aşkla konuşulan oyuncunun ailesi de merak ediliyor.

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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler şaşıp kalıyor - Resim: 2

Aslen Trabzon Oflu olan oyuncu, daha önce annesini paylaşmış ve "güzelliğini annesinden almış" yorumları gelmişti.

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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler şaşıp kalıyor - Resim: 3

Daha sonra kız kardeşini de paylaşan İpek Yazıcı, sosyal medyada şok etkisi yarattı.

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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler şaşıp kalıyor - Resim: 4

Kendisine inanılmaz derecede benzeyen kız kardeşi Duru Yazıcı'nın yaşı da sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

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