Aşk 101'in yeni sezon tarihi belli oldu
Netflix'te yayınlanan ve yayınladığı dönemde de gündemde önemli yer edinen 'Aşk 101' dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu.
Dijital içerik platformu olan Netflix'te yayınlanan 'Aşk 101' dizisinin ilk sezonu ile büyük ilgi çekmişti.
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Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Kaan Urgancıoğlu, Müfit Kayacan, Bade İşçil, Tuba Ünsal gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezon tarihi Netflix'in paylaşımıyla belli oldu.
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Dizi, 30 Eylül'de izleyicilerin karşısına çıkacak.
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Netflix'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
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