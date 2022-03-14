Aşk Adası'nın yıldızı yürek hoplattı! Onu gören çıplak sandı
Aşk Adası programıyla ünlenen ve sosyal medyada binlerce takipçiye ulaşan Shannon Singh, transparan elbisesiyle ayna karşısında poz verdi.
23 yaşındaki Singh vücut çorabı giydi. Singh, aynanın karşına geçerek verdiği pozuna, "Hayır çıplak değilim ama olsam fark eder miydi?" notunu düştü.
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Singh'in paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları eleştiri oklarını güzel isme çevirdi.
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"Çıplak bir vücudun tabu olduğunu ve insanların bu durumu eleştirdiğini biliyorum ama nedenini anlamıyorum. Bir deriden kimseye bir şey olmaz. Bu durumla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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Çıplaklığın bir tabu olarak algılanmasının toplumsal bir norm olduğundan söz eden Singh, "Hepimiz göğüs uçlarının neye benzediğini biliyoruz. İnsan vücudunun oluşumu ve uzuvları hakkında bilgi sahibiyiz."
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