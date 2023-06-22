Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını ilan etti

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si, Adını Feriha Koydum'un Gülsüm'ü olarak akıllarda kalan Pelin Ermiş sosyal meyda paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu bu defa aşkını ilan ettiği bir video ile çok konuşuldu.



Sısyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu; 'Ağzına dolanayım sevda' notu ile sevgilisiyle çekildiği bir videoyu paylaştı. Videoya Sezen Aksu'nın Anlasana şarkısını ekleyen Ermiş'in bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.