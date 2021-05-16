Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si son haliyle dikkat çekti

Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir. Ancak güzel oyuncu bu konuda daha önce de açıklama yapmış ve estetik yaptırmadığını söyleyerek "Sadece alnıma botoks yaptırdım" demişti.