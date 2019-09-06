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  3. 06 Eylül 2019 10:54

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sini bir de şimdi görün !

Türk dizi tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş'in son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sini bir de şimdi görün !

Yayınlandığı dönem ekranların en çok izlenen dizisi olan ve tekrarları bile çılgınlar gibi izlenen Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sini bir de şimdi görün !

Aşk-ı Memnu dizisinin ardından ekranlardan bir süre uzak kalan Pelin Ermiş'in yüzünde operasyon sonucu meydana gelen değişimleri fark ediyor.

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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sini bir de şimdi görün !

37 yaşındaki oyuncu, yıllar içinde kaşlarını kaldırtıp ufak da bir çene dolgusu yaptırmış. Ünlü oyuncu, kilo da vermesinin etkisiyle güzelleştiğini düşünen takipçileri tarafından, "estetik dediğin böyle yapılmalı" yorumları alıyor.

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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sini bir de şimdi görün !

Dizinin en önemli karakterlerinden Beşir'e platonik aşık olan Cemile karakterinin hakkını veren ve dizinin dedikodu kraliçesi olarak da ün salan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında hayranlarından büyük beğeni alıyor.

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