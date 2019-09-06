Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sini bir de şimdi görün !
Türk dizi tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş'in son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.
Yayınlandığı dönem ekranların en çok izlenen dizisi olan ve tekrarları bile çılgınlar gibi izlenen Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan karakteri Cemile'nin yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.
Aşk-ı Memnu dizisinin ardından ekranlardan bir süre uzak kalan Pelin Ermiş'in yüzünde operasyon sonucu meydana gelen değişimleri fark ediyor.
37 yaşındaki oyuncu, yıllar içinde kaşlarını kaldırtıp ufak da bir çene dolgusu yaptırmış. Ünlü oyuncu, kilo da vermesinin etkisiyle güzelleştiğini düşünen takipçileri tarafından, "estetik dediğin böyle yapılmalı" yorumları alıyor.