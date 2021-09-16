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  4. Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar’ın son hali şaşırttı

Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar’ın son hali şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Elif karakterine hayat veren Eda Özerkan Acar son hali ile görenleri şaşırttı.

Eda Özerkan Acar, adını Kanal D erkanlarının reyting rekortmeni dizisi Aşk-ı Memnu ile duyurdu.

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Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Hazal Kaya gibi başarılı oyuncularla rol alan Eda Özerkan Acar gündem oldu.

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Aşk-ı Memnu Elif’i Eda Özerkan Acar son haliyle mest etti.

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İşte Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son hali…

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