Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar’ın son hali şaşırttı
Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Elif karakterine hayat veren Eda Özerkan Acar son hali ile görenleri şaşırttı.
Eda Özerkan Acar, adını Kanal D erkanlarının reyting rekortmeni dizisi Aşk-ı Memnu ile duyurdu.
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Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Hazal Kaya gibi başarılı oyuncularla rol alan Eda Özerkan Acar gündem oldu.
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Aşk-ı Memnu Elif’i Eda Özerkan Acar son haliyle mest etti.
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İşte Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son hali…
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