Aşk için 5 dakika yetti... Sibirya'dan geldi Türkiye'ye gelin oldu
Mersinli genç iş insanını Maldivler'de tanıştığı Sibiryalı bir güzel ile Türkiye'ye dönüp Mersin'de hayatını birleştirdi.
Geçtiğimiz yıl Mart ayında iş gezisi için gittiği Maldivler'de Sibiryalı Mariia Sadnova ile tanışan İlyas Can Kil, 5 dakikalık görüşme sonrasında birbirlerine aşık oldu. Türkiye’ye dönen Kil, Sadnova ile görüşmeyi sürdürdü. Bir süre sonra Maria’yı Mersin’e davet eden ve ailesiyle tanıştıran Kil, kız arkadaşına ikinci gelişte evlenme teklif etti.
Yaklaşık 10 bin kilometrelik mesafe nedeniyle Mariia'nın ailesi başta karşı çıktı ancak aileyi tanıdıktan sonra evliliğe razı oldu. Türkiye’ye hayran kalıp yerleşmeye karar veren Mariia, Türk usulü düğünle evlendi.
Kınası yakılan, testi kıran Mariia, Mersin Erdemli’de açık havada yapılan düğünle mesafeleri tanımayarak aşkıyla evlendi. Mersin’in Maldivler'i Ayaş bölgesindeki tarihi mekanları gezip, deniz kenarında vakit geçiren Mariia, mutluluğunu dile getirdi.