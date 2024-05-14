Aşk için 5 dakika yetti... Sibirya'dan geldi Türkiye'ye gelin oldu

Geçtiğimiz yıl Mart ayında iş gezisi için gittiği Maldivler'de Sibiryalı Mariia Sadnova ile tanışan İlyas Can Kil, 5 dakikalık görüşme sonrasında birbirlerine aşık oldu. Türkiye’ye dönen Kil, Sadnova ile görüşmeyi sürdürdü. Bir süre sonra Maria’yı Mersin’e davet eden ve ailesiyle tanıştıran Kil, kız arkadaşına ikinci gelişte evlenme teklif etti.