Aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şikel'den yeni Kaan Yıldırım hamlesi
Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılığının ardından ünlü oyuncunun adı manken Çağla Şıkel ile anılmıştı. İddiaları yalanlayan Şikel'in son paylaşımı kafaları karıştırdı.
Hadise'den ayrıldıktan sonra adı manken Çağla Şıkel ile anılmaya başlanan Kaan Yıldırım, konularla ilgili sessizliğini korurken, ilk açıklama Çağla Şıkel'den gelmişti.
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İki çocuk annesi, 42 yaşındaki manken, hakkındaki aşk dedikodularının ardından "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" ifadelerini kullanmıştı.
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"DENGE ÖNEMLİ"
Çağla Şıkel'in, kalp emojisi de eklediği Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, Kaan Yıldırım'ın ürettiği bir maskeyi takması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Ünlü manken, paylaşımına not olarak ise "Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum. Dün gece chedar soslu patates kızartması, bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyor bu. Denge önemli" mesajını ekledi.
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