Aşk sarhoşu İrem Derici'nin sevgilisiyle cesur dansı olay oldu
Uzun yıllardır aşk hayatında bir türlü aradığını bulamayan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin "aradığım aşkmış" dediği ve kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukcu ile bir partideki cesur dansı olay oldu.
Kendine has üslubuyla attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan İrem Derici şimdi de bir süredir aşk yaşadığı ünlü DJ Melih Kunukcu ile sarmaş dolaş dansıyla gündemde.
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Şimdilerde ünlü prodüktör Melih Kunukcu ile dolu dizgin bir aşk yaşayan İrem Derici, Kunukcu öncesinde aradığı aşktı bir türlü bulamamıştı.
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Sevgilisi Melih Kunukcu ile sarmaş dolaş pozlarını sosyal medyadan adeta "sonunda aşkı buldum" dercesine paylaşan İrem Derici bu sefer de sevgilisinin DJ performansı sergilediği partide sevgilisiyle yaptığı samimi dansla olay oldu.
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