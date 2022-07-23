''Aşka kapılarımı kapattım'' diyen Selin Şekerci yeni aşkı ile görüntülendi
Geçtiğimiz günlerde “Aşka kapılarımı kapattım” diyen oyuncu Selin Şekerci önceki akşam yeni sevgilisi ile görüntülendi.
Selin Şekerci’nin Nisan 2021'de meslektaşı İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan popüler programına konuk olmasından sonra başlayan sürpriz aşk, uzun ömürlü olmamıştı.
Temmuzda ilişkiyi doğrulayan ve günler sonra Marmaris tatilinde ilişkileri belgelenen oyuncu çift, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı. Selin Şekerci, ayrılığın ardından “Evlilik için bir aday var mı?” sorusuna, “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur” şeklinde cevaplamıştı.
Yeni sevgililer, bir süre mağazada kaldıktan sonra çıkışta basın mensuplarını görünce kısa süreli şok yaşadı.
33 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz gece yeni sevgilisi Osman Yalın ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yalın'a ait olan bir kafede vakit geçiren çift, daha sonra bir kozmetik mağazasına girdi.