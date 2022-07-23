''Aşka kapılarımı kapattım'' diyen Selin Şekerci yeni aşkı ile görüntülendi

Temmuzda ilişkiyi doğrulayan ve günler sonra Marmaris tatilinde ilişkileri belgelenen oyuncu çift, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı. Selin Şekerci, ayrılığın ardından “Evlilik için bir aday var mı?” sorusuna, “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur” şeklinde cevaplamıştı.