Askerde olan Edis'e haciz şoku
Askerliğini yapmak için 25 Aralık'ta İskenderun'daki birliğe teslim olan Edis'e haciz geldi. Hacizden dolayı genç şarkıcının garajındaki 550 bin TL'lik arabasına el konuldu. .
Saçlarını sarıya boyatıp değiştirdiği imajıyla ve başladığı yeni albüm çalışmalarıyla sevenlerini heyecanlandıran şarkıcı Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde askere gitti.
Bedelli askerlikten faydalanmak için 25 Aralık'ta İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'na teslim olan popçuya yılın ilk gününde haciz geldi.
550 BİN TL'LİK ARABASINA EL KONULDU Garajında duran 550 bin TL değerinde aracı haczedilen şarkıcının arabasına el kondu.