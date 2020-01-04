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  3. 04 Ocak 2020 12:45

Askerde olan Edis'e haciz şoku

Askerliğini yapmak için 25 Aralık'ta İskenderun'daki birliğe teslim olan Edis'e haciz geldi. Hacizden dolayı genç şarkıcının garajındaki 550 bin TL'lik arabasına el konuldu. .

Askerde olan Edis'e haciz şoku

Saçlarını sarıya boyatıp değiştirdiği imajıyla ve başladığı yeni albüm çalışmalarıyla sevenlerini heyecanlandıran şarkıcı Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde askere gitti.

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Askerde olan Edis'e haciz şoku

Bedelli askerlikten faydalanmak için 25 Aralık'ta İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'na teslim olan popçuya yılın ilk gününde haciz geldi.

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Askerde olan Edis'e haciz şoku

550 BİN TL'LİK ARABASINA EL KONULDU Garajında duran 550 bin TL değerinde aracı haczedilen şarkıcının arabasına el kondu.

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Askerde olan Edis'e haciz şoku

Posta'nın haberine göre Edis'in, menajerlik şirketiyle olan alacak verecek davası nedeniyle otomobilini babası Ayhan Görgülü'nün üzerine kayıt ettirdiği ortaya çıktı.

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