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  3. 17 Aralık 2019 14:43

Aşkı uğruna ekranlara veda etti !

Dünyanın en güzel hava durumu sunucusu olarak tanınan Yanet Garcia, aşkı uğruna mesleğini bırakma kararı aldı.

Aşkı uğruna ekranlara veda etti !

Kariyer basamaklarını da hızla tırmanıyordu. Ama sonra aşk için kariyerini elinin tersiyle bir kenara itti.

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Aşkı uğruna ekranlara veda etti !

Meksika'nın en güzel ekran yüzlerinden biri olarak tanınan hava durumu sunucusu Yanet Garcia, aşık olduğu erkek uğruna parlak bir gelecek vaad eden kariyerini bir kenara bıraktı.

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Aşkı uğruna ekranlara veda etti !

Aynı zamanda bir Instagram fenomeni de olan Yanet Garcia, sevgilisiyle birlikte yaşamak için ABD'ye taşındı.

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Aşkı uğruna ekranlara veda etti !

Ülkesi Meksika'da Hoy To adlı program kapsamında hava durumunu sunan Yanet Garcia, mesleğini de şöhretini de elinin tersiyle inip Amerikalı sevgilisinin yanına taşınma kararı aldı.

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