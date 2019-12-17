Aşkı uğruna ekranlara veda etti !
Dünyanın en güzel hava durumu sunucusu olarak tanınan Yanet Garcia, aşkı uğruna mesleğini bırakma kararı aldı.
Kariyer basamaklarını da hızla tırmanıyordu. Ama sonra aşk için kariyerini elinin tersiyle bir kenara itti.
Meksika'nın en güzel ekran yüzlerinden biri olarak tanınan hava durumu sunucusu Yanet Garcia, aşık olduğu erkek uğruna parlak bir gelecek vaad eden kariyerini bir kenara bıraktı.
Aynı zamanda bir Instagram fenomeni de olan Yanet Garcia, sevgilisiyle birlikte yaşamak için ABD'ye taşındı.