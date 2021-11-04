Aşkın Nur Yengi’den güzel haber geldi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahne almaya hazırlanan Aşkın Nur Yengi, koronavirüse yakalanınca yerine Gökhan Türkmen geçmişti. 51 yaşındaki şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Dokuz gündür özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Aşkın Nur Yengi, dün iyileşerek taburcu oldu.
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Çift doz BioNTech aşısına rağmen hastalığı ağır geçiren Yengi, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
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Dokuz gün hastanede yatan ve dün taburcu olan şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından verdi. Yengi, ayrıca doktorlara ve hemşirelere teşekkür etmeyi de unutmadı.
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Sosyal medyada sanatçıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.
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