''Aşkın Olayım'dan önce aşk yoktu'' diyen Simge Sağın da yaz sezonunu açtı
Özellikle son şarkısı Aşkın Olayım ile müzik piyasasını domine eden güzel şarkıcı Simge Sağın da "yaz sesonunu açan ünlüler" kervanına sahilde cüretkâr mayosuyla verdiği pozlarla katıldı.
Söylediği şarkılarla milyonlarca kitleye hitap eden şarkıcı Simge Sağın, sık sık Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Simge Sağın şimdi ise tatil sezonunu açtı.
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Şarkıcı Simge Sağın iddialı ve cesur tarzı ile sık sık adından söz ettiriyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim yaz sezonunu erkenden açtı.
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