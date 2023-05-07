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  4. ''Aşkın Olayım'dan önce aşk yoktu'' diyen Simge Sağın da yaz sezonunu açtı

''Aşkın Olayım'dan önce aşk yoktu'' diyen Simge Sağın da yaz sezonunu açtı

Özellikle son şarkısı Aşkın Olayım ile müzik piyasasını domine eden güzel şarkıcı Simge Sağın da "yaz sesonunu açan ünlüler" kervanına sahilde cüretkâr mayosuyla verdiği pozlarla katıldı.

''Aşkın Olayım'dan önce aşk yoktu'' diyen Simge Sağın da yaz sezonunu açtı - Resim: 1

Söylediği şarkılarla milyonlarca kitleye hitap eden şarkıcı Simge Sağın, sık sık Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Simge Sağın şimdi ise tatil sezonunu açtı.

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''Aşkın Olayım'dan önce aşk yoktu'' diyen Simge Sağın da yaz sezonunu açtı - Resim: 2

Şarkıcı Simge Sağın iddialı ve cesur tarzı ile sık sık adından söz ettiriyor.

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''Aşkın Olayım'dan önce aşk yoktu'' diyen Simge Sağın da yaz sezonunu açtı - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim yaz sezonunu erkenden açtı.

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''Aşkın Olayım'dan önce aşk yoktu'' diyen Simge Sağın da yaz sezonunu açtı - Resim: 4
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