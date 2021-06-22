Aşkın Tarifi dizisi 3. bölümde Arda Türkmen rüzgarı esti

Kanal D'de yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi dün akşam ekranlara verilen son bölümüyle beğeni topladı. Başarılı şef Arda Türkmen'in da dahil olduğu dizi, tanıtımları ve bölümleriyle hafta boyunca sosyal medya trendlerinde en çok izlenenler arasında yer alarak 1 milyon izlemeye ulaştı. Ünlü aşçı Arda Türkmen'in de dizide yer aldığı son bölümde, Türkmen'in çok yakında evleceği gündeme gelen sevgilisi Melodi Elbirler, İnstagram'dan attığı dizi görüntüsü ile olay oldu.