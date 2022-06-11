Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde alan Aslı Bekiroğlu, 2013 yılından beri dönem dönem ekran önünde yer alıyor. Son zamanların sempatik oyuncularından biri olan Bekiroğlu, cesur pozuyla göze çarptı.