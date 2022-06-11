Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini açıp iç çamaşırıyla poz verdi
Geçtiğimiz günlerde yaptığı gaf nedeniyle Barış Akarsu filminden ayrılmak zorunda kalan Aslı Bekiroğlu son verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu.
Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde alan Aslı Bekiroğlu, 2013 yılından beri dönem dönem ekran önünde yer alıyor. Son zamanların sempatik oyuncularından biri olan Bekiroğlu, cesur pozuyla göze çarptı.
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Aslı Bekiroğlu, 2015'de ekranlara gelen Adı Mutluluk dizisinde canlandırdığı Sera Yüksel karakteri ile tanındı.
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İlerleyen yıllarda Yol Arkadaşım, Dudullu Postası, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde yer aldı.
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Aslı Bekiroğlu son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla göze çarpmaya başladı.
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